О нас

Рютте позитивно оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО

Рютте позитивно оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сохраняет оптимизм в отношении своих шансов на то, чтобы занять должность генсека НАТО.
Другие страны
30 мая 2024 г. 03:03
Рютте позитивно оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сохраняет оптимизм в отношении своих шансов на то, чтобы занять должность генсека НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в интервью телепрограмме Nieuwsuur.

"Я определенно настроен оптимистично. Но вопрос еще не решен", - отметил Рютте.

На должность генсека НАТО также претендует президент Румынии Клаус Йоханнис. По информации нидерландских СМИ, кандидатуру Рютте поддерживают 29 из 32 стран альянса, в том числе США. Только Венгрия, Румыния и Словакия выступают против.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснял ранее, что останется в должности до 1 октября 2024 года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi