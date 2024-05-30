США продадут Австрии и Швеции вертолеты на $1,9 млрд

Соединенные Штаты договорились о продаже Австрии и Швеции по 12 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования на $1,05 млрд и $900 млн соответственно.

Соединенные Штаты договорились о продаже Австрии и Швеции по 12 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования на $1,05 млрд и $900 млн соответственно.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

В рамках договоренностей предусмотрена передача среди прочего двигателей T700-GE-701D, систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57, аварийных радиопередатчиков EBC-406HM, а также программного обеспечения, обучение личного состава, транспортировка, предоставление запчастей и техобслуживание.