Китай намерен укреплять сотрудничество с арабскими странами

Власти Китая приветствуют укрепление сотрудничества китайских и арабских финансовых учреждений.

Власти Китая приветствуют укрепление сотрудничества китайских и арабских финансовых учреждений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран.

Цзиньпин отметил, что Китай намерен укреплять сотрудничество в таких ключевых сферах, как нефть, газ, торговля и инфраструктура, а также инвестиции и искусственный интеллект.

"Китай также поддерживает укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями и присоединение арабских банков к системе трансграничных межбанковских платежей. Китай готов усиливать обмен цифровой валютой и укреплять сотрудничество между центральными банками", - отметил председатель КНР.