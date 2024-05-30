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Китай намерен укреплять сотрудничество с арабскими странами

Китай намерен укреплять сотрудничество с арабскими странами Власти Китая приветствуют укрепление сотрудничества китайских и арабских финансовых учреждений.
Другие страны
30 мая 2024 г. 08:28
Китай намерен укреплять сотрудничество с арабскими странами

Власти Китая приветствуют укрепление сотрудничества китайских и арабских финансовых учреждений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран.

Цзиньпин отметил, что Китай намерен укреплять сотрудничество в таких ключевых сферах, как нефть, газ, торговля и инфраструктура, а также инвестиции и искусственный интеллект.

"Китай также поддерживает укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями и присоединение арабских банков к системе трансграничных межбанковских платежей. Китай готов усиливать обмен цифровой валютой и укреплять сотрудничество между центральными банками", - отметил председатель КНР.

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