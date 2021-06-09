По меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при обрушении здания

По меньшей мере девять человек погибли, восемь ранены при обрушении здания в городе Кванджу в Республике Корея.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает агентство Younhap, в ходе работ по сносу постройки она обрушилась на остановку общественного транспорта.
Все пострадавшие и погибшие - пассажиры автобуса, стоявшего рядом с остановкой. Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Спасательные службы проверяют, не оказались ли под обломками прохожие или строители. Причина неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания выясняется.