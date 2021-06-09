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По меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при обрушении здания

По меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при обрушении здания По меньшей мере девять человек погибли, восемь ранены при обрушении здания в городе Кванджу в Республике Корея.
Другие страны
9 июня 2021 г. 17:43
По меньшей мере девять человек погибли в Южной Корее при обрушении здания

По меньшей мере девять человек погибли, восемь ранены при обрушении здания в городе Кванджу в Республике Корея.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство Younhap, в ходе работ по сносу постройки она обрушилась на остановку общественного транспорта.

Все пострадавшие и погибшие - пассажиры автобуса, стоявшего рядом с остановкой. Раненые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Спасательные службы проверяют, не оказались ли под обломками прохожие или строители. Причина неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания выясняется.

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