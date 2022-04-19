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По меньшей мере 25 человек погибли при взрывах в Кабуле

По меньшей мере 25 человек погибли при взрывах в Кабуле Как минимум 25 человек погибли в результате нескольких взрывов, прогремевших 19 апреля в Кабуле.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 11:47
По меньшей мере 25 человек погибли при взрывах в Кабуле

Как минимум 25 человек погибли в результате нескольких взрывов, прогремевших 19 апреля в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное агентство Aamaj News.

По его данным, наибольшее число жертв отмечено после двух взрывов, произошедших подряд у школы Абдула Рахима в западной части города.

Как заявил представитель кабульского управления безопасности, сформированного радикальным движением "Талибан", Халид Задран, в западной части столицы Афганистана прогремели три взрыва. Все взрывы произошли у образовательных учреждений.

Ранее в Aamaj News сообщили, что у одной из школ была взорвана ручная граната. Там ранения получили по меньшей мере пять человек. О причинах других взрывов пока информации не имеется.

Как указывает агентство, сторонники талибов не позволяют журналистам освещать последствия инцидентов. Они вырывают камеры из рук корреспондентов, не подпускают представителей СМИ близко к местам происшествия.

10.18

Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Ранее собеседник агентства заявлял, что взрыв произошел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.

После первого взрыва произошел второй - на этот раз в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.

"Шесть человек погибли и десятки получили ранения", - заявил источник.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda partlayışlarda ölənlərin sayı 25-ə çatıb
Версия на английском языке At least 25 killed in Kabul bombings

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