Шесть человек погибли и десятки пострадали при взрыве в школе в Кабуле

Шесть человек погибли и десятки пострадали при взрыве в школе в Кабуле

Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула.

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Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на местный источник. Ранее собеседник агентства заявлял, что взрыв произошел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали. После первого взрыва произошел второй - на этот раз в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи. "Шесть человек погибли и десятки получили ранения", - заявил источник. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram