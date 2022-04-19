Шесть человек погибли и десятки пострадали при взрыве в школе в Кабуле

Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула.
Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на местный источник.
Ранее собеседник агентства заявлял, что взрыв произошел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.
После первого взрыва произошел второй - на этот раз в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.
"Шесть человек погибли и десятки получили ранения", - заявил источник.