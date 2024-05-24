О нас

По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Ханое

По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Ханое По меньшей мере 14 человек погибли и трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Ханое.
Другие страны
24 мая 2024 г. 06:07
По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Ханое

По меньшей мере 14 человек погибли и трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Ханое.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители чрезвычайных служб Ханоя.

Пожар произошел в частном жилом комплексе, состоящем из двух пятиэтажных зданий, которые расположены на земельном участке площадью около 200 кв. м и разделены на мини-квартиры для сдачи в аренду. Пламя вспыхнуло на первом этаже одного из домов, где находилась мастерская по ремонту электровелосипедов. В момент происшествия многие люди были в своих квартирах.

В борьбе с огнем принимали участие порядка 50 бойцов пожарных расчетов. По состоянию на утро пятницы пожар полностью потушен, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Ханоя, спасатели продолжают поиски погибших на месте трагедии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vyetnamda binada baş verən yanğında azı 14 nəfər ölüb

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi