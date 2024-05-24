По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Ханое

По меньшей мере 14 человек погибли и трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Ханое.

По меньшей мере 14 человек погибли и трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Ханое.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители чрезвычайных служб Ханоя.

Пожар произошел в частном жилом комплексе, состоящем из двух пятиэтажных зданий, которые расположены на земельном участке площадью около 200 кв. м и разделены на мини-квартиры для сдачи в аренду. Пламя вспыхнуло на первом этаже одного из домов, где находилась мастерская по ремонту электровелосипедов. В момент происшествия многие люди были в своих квартирах.

В борьбе с огнем принимали участие порядка 50 бойцов пожарных расчетов. По состоянию на утро пятницы пожар полностью потушен, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Ханоя, спасатели продолжают поиски погибших на месте трагедии.