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    РПК совершила вооруженное нападение на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана в Сирии

    Террористы обстреляли здание, разрушили портрет Масуда Барзани

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Члены террористической PYD (сирийское крыло террористической РПК) совершили вооруженное нападение в Сирии на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана, известной по своей близости к лидеру курдской автономии на севере Ирака Масуду Банзани.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Haber7", террористы обстреляли здание, разрушили портрет Масуда Барзани и весь офис.

    Вчера распространилась информация о том, что в Синджарском районе Мосула произошла перестрелка между террористами РПК и курдскими боевиками. В результате этого столкновения был убит один террорист, 4 - ранены.

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