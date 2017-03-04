РПК совершила вооруженное нападение на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана в Сирии

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Члены террористической PYD (сирийское крыло террористической РПК) совершили вооруженное нападение в Сирии на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана, известной по своей близости к лидеру курдской автономии на севере Ирака Масуду Банзани.

Как сообщает Report со ссылкой на "Haber7", террористы обстреляли здание, разрушили портрет Масуда Барзани и весь офис.

Вчера распространилась информация о том, что в Синджарском районе Мосула произошла перестрелка между террористами РПК и курдскими боевиками. В результате этого столкновения был убит один террорист, 4 - ранены.