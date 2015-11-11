 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Первое подводное месторождение золота с запасами около 500 тонн обнаружено в Китае

    Освоение месторождения, находящегося на глубине 2 км от поверхности, будет достаточно трудным

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Крупное месторождение золота, запасы которого оцениваются в 470 тонн, впервые обнаружено на дне Желтого моря в Китае, передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Китайские эксперты отмечают, что освоение месторождения, находящегося на глубине 2 км от поверхности, будет достаточно трудным.

    Газета отмечает, что подводные залежи золота были обнаружены в районе острова Саньшань, расположенного близ побережья восточной провинции Шаньдун. Эта провинция традиционно лидирует по объемам золотодобычи в стране.

    По официальным данным, объем золотых запасов Китая на конец июня 2015 года достиг 1658 тонн.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi