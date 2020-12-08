Первая страна на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса

Великобритания первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с сегодняшнего дня прививки начнут получать самые уязвимые перед болезнью жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.
Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.
Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.
В приоритетном порядке иммунизация будет проводиться среди групп риска - десяти определенных правительством групп населения. Главным критерием при определении приоритетности британские эксперты выбрали возраст пациентов, так как наиболее тяжелое течение заболевания и наивысшая смертность от COVID-19 отмечалась в старших возрастных группах. Медики и ухаживающие за пациентами соцработники были также причислены к группе риска из-за непосредственного контакта с зараженными.