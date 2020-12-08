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Первая страна на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса

Первая страна на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса Великобритания первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса
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8 декабря 2020 г. 02:08
Первая страна на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса

Великобритания первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с сегодняшнего дня прививки начнут получать самые уязвимые перед болезнью жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.

Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.

В приоритетном порядке иммунизация будет проводиться среди групп риска - десяти определенных правительством групп населения. Главным критерием при определении приоритетности британские эксперты выбрали возраст пациентов, так как наиболее тяжелое течение заболевания и наивысшая смертность от COVID-19 отмечалась в старших возрастных группах. Медики и ухаживающие за пациентами соцработники были также причислены к группе риска из-за непосредственного контакта с зараженными.

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