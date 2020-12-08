Первая страна на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса

Великобритания первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса

Великобритания первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с сегодняшнего дня прививки начнут получать самые уязвимые перед болезнью жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.

Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.

В приоритетном порядке иммунизация будет проводиться среди групп риска - десяти определенных правительством групп населения. Главным критерием при определении приоритетности британские эксперты выбрали возраст пациентов, так как наиболее тяжелое течение заболевания и наивысшая смертность от COVID-19 отмечалась в старших возрастных группах. Медики и ухаживающие за пациентами соцработники были также причислены к группе риска из-за непосредственного контакта с зараженными.