Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Переходный период после Brexit может быть продлен на несколько лет свыше установленного срока.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает газета Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы британского кабинета министров.

По данным издания, министров предупредили об отсутствии гарантии, благодаря которой Британия сможет быстро завершить переходный период после выхода из Евросоюза. Как свидетельствуют попавшие в распоряжение издания документы, план "в теории может привести к долгосрочному периоду реализации". Существует возможность того, что решение о необходимости продлевать переходный период будут приниматься на ежегодной основе.

Напомним, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.