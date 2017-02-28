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    Перед саммитом ОЭС в Пакистане усилены меры безопасности

    МВД Пакистана развернет дополнительные силы полиции и военизированных групп для повышения безопасности в столице

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Перед саммитом Организации экономического сотрудничества (ОЭС)  в Пакистане усилены меры безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, министерство внутренних дел  этой страны  развернет дополнительные силы полиции и военизированных групп для повышения безопасности в столице.

    13-ый саммит ОЭС пройдет 1 марта, в нем примут участие десять стран. 

    Для участия на саммите в Пакистан отправился президент Азербайджана Ильхам Алиев

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