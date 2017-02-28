Перед саммитом ОЭС в Пакистане усилены меры безопасности

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Перед саммитом Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Пакистане усилены меры безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, министерство внутренних дел этой страны развернет дополнительные силы полиции и военизированных групп для повышения безопасности в столице.

13-ый саммит ОЭС пройдет 1 марта, в нем примут участие десять стран.

Для участия на саммите в Пакистан отправился президент Азербайджана Ильхам Алиев.