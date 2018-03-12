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    Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале, десятки погибших и раненых - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Бригада пожарных занимается ликвидацией пожара в результате падения самолета

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ По предварительным данным в результате крушения  самолета в аэропорту непальской столицы Катманду погибли около 50 человек, 17 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Все раненые были доставлены в больницу.

    *** 13:21

    Пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 бангладешских авиалиний US-Bangle потерпел крушение в аэропорту непальской столицы Катманду, передает Report со ссылкой на Reuters.

    На данный момент неизвестно количество пассажиров на борту, который охвачен огнем.

    Бригада пожарных занимается ликвидацией пожара в результате падения самолета.

    Отмечается, что самолеты типа Bombardier Dash 8 Q400 вмещают до 78 пассажиров. 

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