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    Пассажирский лайнер канадской авиакомпании совершил вынужденную посадку

    Сколько человек находилось в самолете, не уточняется

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Пассажирский лайнер канадской авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в Виннипеге (провинция Манитоба) из-за механических проблем.

    Как передает Report, об этом сoобшил телеканал CTV.

    Airbus A319 следовал из Форт-Макмюррей (провинция Альберта) в Торонто (провинция Онтарио). Во время полета у лайнера возникли проблемы в одном из двигателей. Как сообщил представитель Air Canada Джон Рибер, борт благополучно приземлился в аэропорту Виннипега.

    Сколько человек находилось в самолете, не уточняется. Других подробностей также не приводится.


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