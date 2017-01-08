Пассажирский лайнер канадской авиакомпании совершил вынужденную посадку

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Пассажирский лайнер канадской авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в Виннипеге (провинция Манитоба) из-за механических проблем.

Как передает Report, об этом сoобшил телеканал CTV.

Airbus A319 следовал из Форт-Макмюррей (провинция Альберта) в Торонто (провинция Онтарио). Во время полета у лайнера возникли проблемы в одном из двигателей. Как сообщил представитель Air Canada Джон Рибер, борт благополучно приземлился в аэропорту Виннипега.

Сколько человек находилось в самолете, не уточняется. Других подробностей также не приводится.



