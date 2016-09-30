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    Парламент Болгарии запретил ношение паранджи

    В голосовании отказались принимать участие депутаты, представляющие этническое турецкое меньшинство страны

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Болгарии приняли закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, частично или полностью прикрывающей или скрывающей лицо, сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ.  

    Под запрет попали никаб, паранджа, а также любая другая одежда, которая прикрывает или скрывает лицо под плотной или полупрозрачной вуалью.

    Для нарушителей предусмотрен штраф в  200 левов (100 евро) за первое нарушение и 1,5 тысячи левов (750 евро) за каждое последующее.

    В голосовании парламента отказались принимать участие депутаты, представляющие этническое турецкое меньшинство страны.

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