Палестина передала в ООН документы о присоединении к ряду международных договоров

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Постоянный наблюдатель Палестины при ООН передал в Секретариат Организации Объединенных Наций копии документов о присоединении государства Палестина к 16 международным конвенциям и договорам, депозитарием которых выступает Генеральный секретарь ООН. В числе этих договоров – Римский статут, которым был учрежден Международный уголовный суд. Как сообщает Report, оригиналы этих документов были переданы 1 января заместителю Специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу. Документы будут изучены для принятия дальнейших шагов.

В беседе с журналистами Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что в числе 15 договоров - Римский статут.

"Присоединение к числу участников МУС - это право государства-наблюдателя. И Палестина является таковым", - сказал Рияд Мансур . Он подчеркнул, что, согласно установленным процедурам, "через 60 дней" Палестина станет 123-м государством-участником МУС.

Кроме того, постоянный наблюдатель Палестины сообщил журналистам, что в четверг на этой неделе Палестина подала в МУС заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Израиля по действиям, связанным с конфликтом в Газе, который имел место летом 2014 года.