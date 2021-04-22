Палата представителей США выступила за ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, предполагающий ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии.
В поддержку меры выступили 350 законодателей, против проголосовал 71 человек.
Законопроект подразумевает приостановку продажи королевству некоторых вооружений до тех пор, пока власти США не смогут с уверенностью сказать, что саудовская администрация не репрессирует диссидентов и не осуществляет произвольных задержаний иностранных граждан.
Отметим, что теперь документ должен быть принят в Сенате.