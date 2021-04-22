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Палата представителей США выступила за ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии

Палата представителей США выступила за ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, предполагающий ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии.
Другие страны
22 апреля 2021 г. 06:06
Палата представителей США выступила за ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, предполагающий ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии.

Как передает Reportсо ссылкой на газету The Hill, документ связан с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В поддержку меры выступили 350 законодателей, против проголосовал 71 человек.

Законопроект подразумевает приостановку продажи королевству некоторых вооружений до тех пор, пока власти США не смогут с уверенностью сказать, что саудовская администрация не репрессирует диссидентов и не осуществляет произвольных задержаний иностранных граждан.

Отметим, что теперь документ должен быть принят в Сенате.

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