Овчарку Байдена выдворили из Белого дома за агрессивное поведение

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать в Белом доме свою немецкую овчарку по кличке Коммандер из-за агрессивного поведения в отношении сотрудников.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать в Белом доме свою немецкую овчарку по кличке Коммандер из-за агрессивного поведения в отношении сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, собака уже покинула территорию рабочей резиденции американского лидера.

Ранее сообщалось, что двухлетний пес "Коммандер" с момента своего появления в Белом доме в декабре 2021 года не менее 11 раз нападал на сотрудников Секретной службы США.

"Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день, - приводит телеканал слова Элизабет Александер, пресс-секретаря Джилл Байден. - Они благодарны за терпение и поддержку со стороны Секретной службы. "Коммандер" в настоящее время находится вне территории Белого дома".