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Овчарку Байдена выдворили из Белого дома за агрессивное поведение

Овчарку Байдена выдворили из Белого дома за агрессивное поведение Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать в Белом доме свою немецкую овчарку по кличке Коммандер из-за агрессивного поведения в отношении сотрудников.
Другие страны
5 октября 2023 г. 08:57
Овчарку Байдена выдворили из Белого дома за агрессивное поведение

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать в Белом доме свою немецкую овчарку по кличке Коммандер из-за агрессивного поведения в отношении сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, собака уже покинула территорию рабочей резиденции американского лидера.

Ранее сообщалось, что двухлетний пес "Коммандер" с момента своего появления в Белом доме в декабре 2021 года не менее 11 раз нападал на сотрудников Секретной службы США.

"Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день, - приводит телеканал слова Элизабет Александер, пресс-секретаря Джилл Байден. - Они благодарны за терпение и поддержку со стороны Секретной службы. "Коммандер" в настоящее время находится вне территории Белого дома".

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Версия на английском языке Biden's dog removed from White House after series of biting incidents
Версия на азербайджанском языке İşçilərə ən azı 11 dəfə hücum edən Baydenin iti Ağ Evdən çıxarılıb

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