Генпрокуратура Перу представила конституционную жалобу в отношении президента

Генеральная прокуратура Перу представила на рассмотрение Конгресса (однопалатного парламента) конституционную жалобу в отношении президента страны Дины Болуарте, подозреваемой в незаконном обогащении.

Генеральная прокуратура Перу представила на рассмотрение Конгресса (однопалатного парламента) конституционную жалобу в отношении президента страны Дины Болуарте, подозреваемой в незаконном обогащении.

Как сообщает Report, по версии прокуратуры, Болуарте получила в подарок трое часов марки Rolex и драгоценности от губернатора региона Аякучо Уилфердо Нуньеса в качестве взятки.

В марте журналист Марко Сифуэнтес опубликовал на YouTube-канале видео, в котором утверждал, что с декабря 2022 года, когда Болуарте стала президентом, она показалась на публике с 14 разными часами, в том числе Rolex. Прокуратура начала расследование по факту предполагаемого незаконного обогащения, в доме главы государства был проведен обыск.

Болуарте стала главой государства после того, как Конгресс Перу объявил импичмент экс-президенту Педро Кастильо из-за обвинений в коррупции. На тот момент она была вице-президентом.