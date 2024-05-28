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Генпрокуратура Перу представила конституционную жалобу в отношении президента

Генпрокуратура Перу представила конституционную жалобу в отношении президента Генеральная прокуратура Перу представила на рассмотрение Конгресса (однопалатного парламента) конституционную жалобу в отношении президента страны Дины Болуарте, подозреваемой в незаконном обогащении.
Другие страны
28 мая 2024 г. 06:49
Генпрокуратура Перу представила конституционную жалобу в отношении президента

Генеральная прокуратура Перу представила на рассмотрение Конгресса (однопалатного парламента) конституционную жалобу в отношении президента страны Дины Болуарте, подозреваемой в незаконном обогащении.

Как сообщает Report, по версии прокуратуры, Болуарте получила в подарок трое часов марки Rolex и драгоценности от губернатора региона Аякучо Уилфердо Нуньеса в качестве взятки.

В марте журналист Марко Сифуэнтес опубликовал на YouTube-канале видео, в котором утверждал, что с декабря 2022 года, когда Болуарте стала президентом, она показалась на публике с 14 разными часами, в том числе Rolex. Прокуратура начала расследование по факту предполагаемого незаконного обогащения, в доме главы государства был проведен обыск.

Болуарте стала главой государства после того, как Конгресс Перу объявил импичмент экс-президенту Педро Кастильо из-за обвинений в коррупции. На тот момент она была вице-президентом.

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