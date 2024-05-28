В России планируют построить уникальный модуль для реактора будущего

В России в этом году планируется завершить строительство уникального модуля для реактора будущего.

В России в этом году планируется завершить строительство уникального модуля для реактора будущего.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" за 2023 год.

Согласно документу, в 2024 году планируется построить и подготовить к вводу в эксплуатацию в городе Северске уникальный модуль по созданию ядерного топлива (модуль фабрикации и рефабрикации), возводимого в рамках проекта "Прорыв".

Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива.