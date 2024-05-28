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В США жертвами непогоды стали 22 человека, сотни пострадали

В США жертвами непогоды стали 22 человека, сотни пострадали Мощные штормы в США унесли жизни, по меньшей мере, 22 человек, в том числе 4 детей, количество пострадавших исчисляется сотнями.
Другие страны
28 мая 2024 г. 04:13
В США жертвами непогоды стали 22 человека, сотни пострадали

Мощные штормы в США унесли жизни, по меньшей мере, 22 человек, в том числе 4 детей, количество пострадавших исчисляется сотнями.

Как сообщает Report, грозы и торнадо привели к сильным разрушениям в Техасе, Оклахоме, Арканзасе и Кентукки, где повреждено множество жилых домов и общественных построек.

По сообщениям, в 13 штатах почти 600 тыс. жителей остались без электричества. В некоторых районах восстановление электроснабжения может занять несколько дней.

Синоптики предупреждают, что непогода будет продолжаться, и штормы могут сместиться на восток, охватив большую часть страны, от Алабамы до Нью-Йорка. Они сопровождаются крупным градом, а также сильными ливнями, способными вызвать внезапные наводнения.

По мнению синоптиков, сезон ураганов в Атлантике, который начнется в июне, может стать "экстраординарным".

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