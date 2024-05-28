Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с ударом по Рафаху

Совет Безопасности ООН во вторник, 28 мая, проведет экстренное заседание в связи с ударом Армии обороны Израиля по палаточному лагерю в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев.

Совет Безопасности ООН во вторник, 28 мая, проведет экстренное заседание в связи с ударом Армии обороны Израиля по палаточному лагерю в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает дипломатический источник в Совбезе.

Встреча пройдет в формате закрытых консультаций. "Во вторник вечером состоятся закрытые консультации по запросу Алжира", - сказал источник.

В ночь на 27 мая израильские военные нанесли по Рафаху удар, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, разбитый рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В палаточном городке вспыхнул пожар. По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налета погибли не менее 40 человек, большинство жертв - женщины и дети.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что аппарат Генштаба по установлению фактов начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе.