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Премьер Пакистана поздравил нацию с днем становления ядерной державой

Премьер Пакистана поздравил нацию с днем становления ядерной державой День величия ("Юм-э-Такбир") имеет особенное значение для Пакистана и отражает трудный, но примечательный путь исламской республики к созданию средств минимально необходимого сдерживания.
Другие страны
28 мая 2024 г. 06:20
Премьер Пакистана поздравил нацию с днем становления ядерной державой

День величия ("Юм-э-Такбир") имеет особенное значение для Пакистана и отражает трудный, но примечательный путь исламской республики к созданию средств минимально необходимого сдерживания.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа к нации по случаю государственного праздника "Юм-э-Такбир", опубликованном в соцсети X.

"В этот исторический день в 1998 году премьер-министр Наваз Шариф как руководитель проявил смелость, чтобы сделать Пакистан ядерной державой. Также воздаю должное премьер-министру Зульфикару Али Бхутто, основателю ядерной программы Пакистана, за его стратегическую дальновидность и непоколебимую приверженность этому делу", - написал политик.

28 мая 1998 года Пакистан провел успешные испытания атомной бомбы, тем самым став восьмой по счету страной, официально обладающей ядерным оружием

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