Председатель правительства Аргентины подал в отставку

Министр внутренних дел Аргентины Гильермо Франко станет новым председателем правительства вместо подавшего в отставку Николаса Поссе.

Министр внутренних дел Аргентины Гильермо Франко станет новым председателем правительства вместо подавшего в отставку Николаса Поссе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба офиса президента страны.

"Офис президента сообщает, что Николас Поссе представил заявление об отставке с поста председателя правительства. Гильермо Франко займет пост главы кабинета министров", - говорится в заявлении.

Согласно тексту, после вступления в должность Франкоса, министерство внутренних дел Аргентины претерпит изменения в структуре. Оно будет преобразовано в секретариат, который также возглавит Франкос. Эти изменения отражают перестановки в высших эшелонах власти Аргентины и могут повлечь за собой дальнейшие кадровые решения и политические сдвиги.