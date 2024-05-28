ФРГ выделит более 1 млрд евро помощи гражданам Сирии и соседним странам

Германия выделит дополнительно свыше 1 млрд. евро в качестве помощи гражданам Сирии и государствам региона для смягчения последствий гражданской войны в арабской республике.
Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом заявил на донорской конференции в Брюсселе государственный министр в МИД ФРГ Тобиас Линднер.
В частности, сумма в 1,053 млрд. евро предназначена для поддержки жителей Сирии и соседних стран. В то же время Линднер подчеркнул, что, с точки зрения Германии, никакие беженцы не могут быть принудительно возвращены в регион.
В понедельник в Брюсселе началась 8-я конференция доноров Сирии. Евросоюз в ходе нее выделил 2,12 млрд. евро в помощь сирийцам на родине и беженцам в Иордании, Ираке, Ливане и Турции.