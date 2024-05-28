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ФРГ выделит более 1 млрд евро помощи гражданам Сирии и соседним странам

ФРГ выделит более 1 млрд евро помощи гражданам Сирии и соседним странам Германия выделит дополнительно свыше 1 млрд. евро в качестве помощи гражданам Сирии и государствам региона для смягчения последствий гражданской войны в арабской республике.
Другие страны
28 мая 2024 г. 03:44
ФРГ выделит более 1 млрд евро помощи гражданам Сирии и соседним странам

Германия выделит дополнительно свыше 1 млрд. евро в качестве помощи гражданам Сирии и государствам региона для смягчения последствий гражданской войны в арабской республике.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом заявил на донорской конференции в Брюсселе государственный министр в МИД ФРГ Тобиас Линднер.

В частности, сумма в 1,053 млрд. евро предназначена для поддержки жителей Сирии и соседних стран. В то же время Линднер подчеркнул, что, с точки зрения Германии, никакие беженцы не могут быть принудительно возвращены в регион.

В понедельник в Брюсселе началась 8-я конференция доноров Сирии. Евросоюз в ходе нее выделил 2,12 млрд. евро в помощь сирийцам на родине и беженцам в Иордании, Ираке, Ливане и Турции.

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