Шольц и Макрон заявили о поворотном моменте для Европы

Европа переживает поворотный момент в своей истории на фоне глобальных вызовов в виде конфликта в Украине и изменения мирового порядка. Как передает Report, об этом говорится в совместной статье канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля

Европа переживает поворотный момент в своей истории на фоне глобальных вызовов в виде конфликта в Украине и изменения мирового порядка.



Как передает Report, об этом говорится в совместной статье канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в британской газете Financial Times.

"Оглядываясь назад на проблемы последних пяти лет - будь то пандемия, война России против Украины или усиливающиеся геополитические сдвиги - становится ясно: Европа переживает поворотный момент. Мы не можем считать само собой разумеющимися основы, на которых мы построили наш европейский образ жизни и нашу роль в мире. Наша Европа смертна, и мы должны принять этот вызов", - говорится в статье.

На этом фоне они выступили за пересмотр нынешней торговой и промышленной политики ЕС для того, чтобы сообщество оставалось конкурентоспособным на международном уровне: "...Европа должна процветать как сильный промышленный и технологический лидер мирового класса".

Кроме того, они поддержали идею о "полной декарбонизации энергетических систем" Евросоюза.