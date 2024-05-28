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СМИ: Наваз Шариф готовится вновь возглавить правящую партию Пакистана

СМИ: Наваз Шариф готовится вновь возглавить правящую партию Пакистана Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф готовится вновь возглавить основанную им Пакистанскую мусульманскую лигу - Н (ПМЛ-Н).
Другие страны
28 мая 2024 г. 07:35
СМИ: Наваз Шариф готовится вновь возглавить правящую партию Пакистана

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф готовится вновь возглавить основанную им Пакистанскую мусульманскую лигу - Н (ПМЛ-Н).

Как передает Report, об этом сообщает газета Business Recorder.

По ее данным, сегодня в Лахоре состоится заседание Генерального совета ПМЛ-Н, на котором, как ожидается, Наваз Шариф будет избран председателем партии.

11 мая премьер-министр Шахбаз Шариф, младший брат Наваза Шарифа, ушел с поста председателя ПМЛ-Н, который он занимал в течение последних шести лет.

В конце февраля о возможности перестановок в руководстве ПМЛ-Н сообщала газета The News. Отмечалось, что Наваз Шариф сменит Шахбаза Шарифа на посту председателя ПМЛ-Н, поскольку ему "будет трудно заниматься партийными делами после того, как он принесет присягу в качестве премьер-министра Пакистана"

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