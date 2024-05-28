СМИ: Наваз Шариф готовится вновь возглавить правящую партию Пакистана

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф готовится вновь возглавить основанную им Пакистанскую мусульманскую лигу - Н (ПМЛ-Н).

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф готовится вновь возглавить основанную им Пакистанскую мусульманскую лигу - Н (ПМЛ-Н).

Как передает Report, об этом сообщает газета Business Recorder.

По ее данным, сегодня в Лахоре состоится заседание Генерального совета ПМЛ-Н, на котором, как ожидается, Наваз Шариф будет избран председателем партии.

11 мая премьер-министр Шахбаз Шариф, младший брат Наваза Шарифа, ушел с поста председателя ПМЛ-Н, который он занимал в течение последних шести лет.

В конце февраля о возможности перестановок в руководстве ПМЛ-Н сообщала газета The News. Отмечалось, что Наваз Шариф сменит Шахбаза Шарифа на посту председателя ПМЛ-Н, поскольку ему "будет трудно заниматься партийными делами после того, как он принесет присягу в качестве премьер-министра Пакистана"