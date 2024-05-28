Япония, США и Южная Корея считают запуск спутника КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН

Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи по вопросам КНДР обсудили по телефону состоявшийся 27 мая запуск Пхеньяном разведывательного спутника, сойдясь во мнении, что он нарушил действующие резолюции Совета безопасности ООН.

Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи по вопросам КНДР обсудили по телефону состоявшийся 27 мая запуск Пхеньяном разведывательного спутника, сойдясь во мнении, что он нарушил действующие резолюции Совета безопасности ООН.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что стороны условились продолжить тесное сотрудничество и пристальный мониторинг ситуации вокруг ракетной программы КНДР.

27 мая КНДР произвела попытку запуска разведывательного спутника "Маллигён-1-1" с космодрома Сохэ. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что запуск закончился неудачей - ракета-носитель нового типа взорвалась в воздухе на этапе полета, в котором была задействована первая ступень. В Южной Корее заявили, что зафиксировали обломки ракеты КНДР в акватории со стороны народной республики. Японский телеканал NHK показал кадры яркой вспышки в небе, похожей на взрыв, в районе границы Китая и КНДР.