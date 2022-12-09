Отстраненный президент Перу запросил политическое убежище в Мексике

Отстраненный от власти президент Перу Педро Кастильо запросил политическое убежище в Мексике.
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В своей публикации глава мексиканского внешнеполитического ведомства также показал само прошение, подписанное адвокатом Виктором Льендо.
"Кастильо подтвердил, что направил прошение об убежище, которое было получено в посольстве Мексики сегодня рано утром. Мы начали консультации с перуанскими властями", - написал Эбрард.
Ранее, министр заявил о готовности предоставить убежище отстраненному президенту Перу
Напомним, что президент Перу Педро Кастильо заявил о роспуске парламента и введении в стране чрезвычайного положения. Через несколько часов после этого парламент страны проголосовал за его отстранение от должности.