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Отстраненный президент Перу запросил политическое убежище в Мексике

Отстраненный президент Перу запросил политическое убежище в Мексике Отстраненный от власти президент Перу Педро Кастильо запросил политическое убежище в Мексике.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 07:11
Отстраненный президент Перу запросил политическое убежище в Мексике

Отстраненный от власти президент Перу Педро Кастильо запросил политическое убежище в Мексике.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда в Twitter.

В своей публикации глава мексиканского внешнеполитического ведомства также показал само прошение, подписанное адвокатом Виктором Льендо.

"Кастильо подтвердил, что направил прошение об убежище, которое было получено в посольстве Мексики сегодня рано утром. Мы начали консультации с перуанскими властями", - написал Эбрард.

Ранее, министр заявил о готовности предоставить убежище отстраненному президенту Перу

Напомним, что президент Перу Педро Кастильо заявил о роспуске парламента и введении в стране чрезвычайного положения. Через несколько часов после этого парламент страны проголосовал за его отстранение от должности.

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