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Президент Перу объявил о роспуске парламента

Президент Перу объявил о роспуске парламента Президент Перу Педро Кастильо в среду объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 21:52
Президент Перу объявил о роспуске парламента

Президент Перу Педро Кастильо в среду объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе обращения к нации, транслировавшегося на странице администрации главы государства в Facebook.

"В связи с жалобами граждан со всей страны приняты решения: создать чрезвычайное правительство в целях восстановления правового демократического государства. В рамках этого приняты следующие меры: временно распустить Конгресс республики и создать чрезвычайное правительство, назначить в кратчайший срок новые выборы в Конгресс с конституционными правами для разработки новой конституции не позднее чем через девять месяцев. Начиная с сегодняшнего дня вводится комендантский час", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Peru Prezidenti parlamenti buraxıb, ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib

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