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В Мексике заявили о готовности предоставить убежище отстраненному президенту Перу

В Мексике заявили о готовности предоставить убежище отстраненному президенту Перу Власти Мексики готовы предоставить политическое убежище отстраненному от должности президенту Перу Педро Кастильо, но пока не получили от него соответствующей просьбы.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 06:45
В Мексике заявили о готовности предоставить убежище отстраненному президенту Перу

Власти Мексики готовы предоставить политическое убежище отстраненному от должности президенту Перу Педро Кастильо, но пока не получили от него соответствующей просьбы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в интервью радиостанции Formula министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард.

"Нет, насколько я знаю, нет", - ответил он на вопрос журналистки о том, обращался ли Кастильо за предоставлением убежища в Мексике. "Мы доброжелательно относимся к предоставлению убежища, но он пока этого (обращения) не сделал, - добавил глава МИД. - Не думаю, что мы возражали бы, если он попросит, мы рассмотрели бы это в положительном ключе".

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Версия на азербайджанском языке Marselo Ebrard: “Meksika Perunun devrilmiş Prezidentinə sığınacaq verməyə hazırdır”

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