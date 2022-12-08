В Мексике заявили о готовности предоставить убежище отстраненному президенту Перу

Власти Мексики готовы предоставить политическое убежище отстраненному от должности президенту Перу Педро Кастильо, но пока не получили от него соответствующей просьбы.
"Нет, насколько я знаю, нет", - ответил он на вопрос журналистки о том, обращался ли Кастильо за предоставлением убежища в Мексике. "Мы доброжелательно относимся к предоставлению убежища, но он пока этого (обращения) не сделал, - добавил глава МИД. - Не думаю, что мы возражали бы, если он попросит, мы рассмотрели бы это в положительном ключе".