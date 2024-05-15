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Китай пока не ответил на предложения США по контролю над вооружениями

Китай пока не ответил на предложения США по контролю над вооружениями Власти Китая пока не дали ответа на представленные в ноябре предложения США, касающиеся контроля над вооружениями, Вашингтон будет добиваться проведения консультаций с Пекином по этим вопросам.
Другие страны
15 мая 2024 г. 22:45
Китай пока не ответил на предложения США по контролю над вооружениями

Власти Китая пока не дали ответа на представленные в ноябре предложения США, касающиеся контроля над вооружениями, Вашингтон будет добиваться проведения консультаций с Пекином по этим вопросам.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"У нас был диалог с ними в ноябре прошлого года. Это была возможность указать на некоторые наши озабоченности, на некоторые вещи, которые, как мы считаем, ответственные ядерные державы должны делать", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы передали им документ, в котором, как мы полагаем, указаны некоторые сферы, где мы можем действовать для управления кризисами и снижения рисков, возможности нашего дальнейшего взаимодействия. К настоящему времени мы не получили ответ на это от КНР, но наша цель состоит в том, чтобы в дальнейшем пытаться выяснить, можем ли мы это вынести на обсуждение", - добавила Дженкинс.

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