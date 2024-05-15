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Белый дом: Идет работа над отправкой Украине новой партии оружия

Белый дом: Идет работа над отправкой Украине новой партии оружия Соединенные Штаты готовят к отправке новую партию оружия и военной техники для Украины.
Другие страны
15 мая 2024 г. 23:47
Белый дом: Идет работа над отправкой Украине новой партии оружия

Соединенные Штаты готовят к отправке новую партию оружия и военной техники для Украины.

Как передает Report, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы также работаем над очередным пакетом неотложно необходимой военной помощи Украине", - заявила она, не приводя никаких деталей.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него, как утверждалось, войдут снаряды для системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боевые машины пехоты Bradley, и другие боеприпасы.

Находившийся с визитом в Киеве 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.

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