Белый дом: Идет работа над отправкой Украине новой партии оружия

Соединенные Штаты готовят к отправке новую партию оружия и военной техники для Украины.

Соединенные Штаты готовят к отправке новую партию оружия и военной техники для Украины.

Как передает Report , об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы также работаем над очередным пакетом неотложно необходимой военной помощи Украине", - заявила она, не приводя никаких деталей.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него, как утверждалось, войдут снаряды для системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боевые машины пехоты Bradley, и другие боеприпасы.

Находившийся с визитом в Киеве 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.