Венесуэла расширяет стратегические отношения с Россией

Венесуэла расширяет отношения стратегического характера с Россией, готова к большему сотрудничеству и заинтересована во вступлении в БРИКС.

Венесуэла расширяет отношения стратегического характера с Россией, готова к большему сотрудничеству и заинтересована во вступлении в БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, находящийся с визитом в Венесуэле.

Он отметил большой интерес, который проявляют в Венесуэле к инициативам России и, в частности, к формированию справедливого многостороннего мира.

"Я получил подтверждение от руководства Венесуэлы о готовности к расширению сотрудничества и заинтересованности к вхождению в БРИКС, и мы рассматриваем этот вопрос с учетом добрых, стратегических отношений, которые связывают Россию и Венесуэлу", - указал Вершинин.

Также он подчеркнул особое значение с точки зрения долгосрочных контактов с Венесуэлой сотрудничества в рамках Группы друзей защиты Устава ООН.