Байден заявил о готовности США помочь Словакии в связи с покушением на премьера

Байден сообщил, что США готовы оказать помощь Словакии в связи с покушением на премьера-министра Роберта Фицо.
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По словам главы государства, Американское посольство в Братиславе находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь в связи с покушением на премьер-министра.
"Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с первой леди Джилл Байден молимся за его скорейшее выздоровление, наши мысли - с его семьей и народом Словакии. Мы осуждаем этот чудовищный акт насилия. Наше посольство находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь", - отметил американский лидер.