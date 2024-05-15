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Байден заявил о готовности США помочь Словакии в связи с покушением на премьера

Байден заявил о готовности США помочь Словакии в связи с покушением на премьера Байден сообщил, что США готовы оказать помощь Словакии в связи с покушением на премьера-министра Роберта Фицо.
Другие страны
15 мая 2024 г. 21:54
Байден заявил о готовности США помочь Словакии в связи с покушением на премьера

Байден сообщил, что США готовы оказать помощь Словакии в связи с покушением на премьера-министра Роберта Фицо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена.

По словам главы государства, Американское посольство в Братиславе находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь в связи с покушением на премьер-министра.

"Я встревожен сообщениями о нападении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы с первой леди Джилл Байден молимся за его скорейшее выздоровление, наши мысли - с его семьей и народом Словакии. Мы осуждаем этот чудовищный акт насилия. Наше посольство находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь", - отметил американский лидер.

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