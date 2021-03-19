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Опыт боев в Карабахе учитывался в штабной тренировке военных Беларуси и России

Опыт боев в Карабахе учитывался в штабной тренировке военных Беларуси и России Начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Гурцевич высоко оценил действия обучаемых в планировании боевых действий и качественную отработку всех задач во время совместной штабной тренировки
Другие страны
19 марта 2021 г. 08:57
Опыт боев в Карабахе учитывался в штабной тренировке военных Беларуси и России

Начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Гурцевич высоко оценил действия обучаемых в планировании боевых действий и качественную отработку всех задач во время совместной штабной тренировки, которая прошла с 16 по 18 марта.

Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"К тренировке привлекалась оперативная группа 6 А ВВС и ПВО Западного военного округа, 4 А Южного военного округа и 14 А Центрального военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. В ее ходе отрабатывались вопросы планирования применения сил в оборонительной операции региональной группировки войск Беларуси и России, перебазирования авиации Воздушно-космических сил России на белорусские аэродромы, управления соединениями и воинскими частями, входящими в состав Единой региональной системы противовоздушной обороны, а также охраны западной границы Союзного государства в воздушном пространстве во время оборонительной операции", - говорится в сообщении.

В ходе планирования учитывался опыт боевых действий в Карабахе и Сирии. Совместная подготовка позволила повысить слаженность действий органов военного управления, соединений и воинских частей, а также уровень подготовки должностных лиц, сообщает издание.

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Версия на азербайджанском языке Belarus-Rusiya hərbi təlimlərində Qarabağ döyüşləri təcrübəsi nəzərə alınıb

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