Опрос: Отрыв Макрона от Ле Пен сократился до 4%

Отрыв действующего президента Франции Эмманюэля Макрона от лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен составляет 4% за пять дней до первого тура президентских выборов.

Отрыв действующего президента Франции Эмманюэля Макрона от лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен составляет 4% за пять дней до первого тура президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из результатов опроса OpinionWay - Kéa Partners, опубликованных во вторник.

В первом туре выборов за Макрона готовы проголосовать 27%, за Ле Пен – 23%. Тридцатого марта за действующего президента Франции хотели отдать свои голоса 28%, а за лидера партии "Национальное объединение" - 20% французов.

На третьем месте в предвыборном рейтинге лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него в первом туре планируют голосовать 15% французов. За ним следуют основавший партию "Отвоевание" Эрик Земмур и кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, их поддержка составляет 9%.

Если во втором туре выборов борьба развернется между Макроном и Ле Пен, то действующий президент Франции одержит победу с 53%, свидетельствуют данные опроса.

В опросе, который проводился со 2 по 5 апреля, приняли участие 1 777 человек, внесенных в избирательные списки во Франции. Статистическая погрешность от 1 до 2,3%.

Первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов.