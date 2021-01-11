Определился победитель президентских выборов в Кыргызстане

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров лидирует на президентских выборах, набрав 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров лидирует на президентских выборах, набрав 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней.

Как передает Report, это следует из предварительных данных ЦИК республики.

По данным на 8:00 по местному времени (5:00 мск), подсчитаны голоса с 2425 участков из 2476. На этих участках за Жапарова проголосовали более 1,117 миллиона человек, или 79,2% избирателей.

Для вынесения окончательных итогов выборов необходим ручной подсчет голосов. По данным с 71% участков, на выборах также лидирует Жапаров, набрав более 80%. В Бишкеке, после подсчета бюллетеней со 100% участков, тоже побеждает Жапаров. Итоговая явка по стране составила 39,75%.