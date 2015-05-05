​ООН призвала аравийскую коалицию прекратить удары по Йемену

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ ООН призвала в понедельник Саудовскую Аравию и ее союзников прекратить наносить удары по международному аэропорту Саны и другим воздушным гаваням Йемена.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении гуманитарного координатора по Йемену Йоханнеса Ван Дер Клау.

В документе сообщается, что в результате бомбардировок были серьезно повреждены взлетно-посадочные полосы аэропорта в йеменской столице.

"Никакие самолеты не могут взлететь или совершить посадку, пока идет ремонт летного поля", - отметил Ван Дер Клау.

"Я решительно призываю коалицию прекратить рейды на международный аэропорт Саны и сохранить эту жизненно важную артерию, а также другие воздушные и морские гавани, чтобы позволить гуманитарным сотрудникам добраться до всех пострадавших в результате вооруженного конфликта в Йемене", - заявил Ван Дер Клау.

По его словам, "без доступа к аэропортам, гуманитарные агентства не могут направить сотрудников, важнейшие медикаменты и другие крайне необходимые припасы, а также провести эвакуацию раненного персонала".