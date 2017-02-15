ООН привержена принципу двух государств в ближневосточном конфликте

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал заявления представителя Белого дома о возможности изменить подход к решению ближневосточной проблемы.

Как передает Report, представитель Белого дом накануне встречи лидеров США и Израиля в Вашингтоне сообщил журналистам, что США не будут настаивать на принципе двух государств при ее решении, и главное — достичь мира, а путь к нему стороны могут выбрать любой.

«Вы осведомлены о нашей поддержке принципу двух государств. Кроме этого, я не буду комментировать»,— приводит «РИА Новости» слова господина Хака.