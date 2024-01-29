ООН: Обвинения против 12 сотрудников БАПОР расследуются

Обвинения против 12 сотрудников Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) расследуются.

Обвинения против 12 сотрудников Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) расследуются.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН принимает комплексные меры для того, чтобы расследование проводилось как можно быстрее и эффективнее: "После чрезвычайно серьезных обвинений в адрес нескольких сотрудников БАПОР, ООН приняла срочные меры, и в этой связи Управлением службы внутреннего надзора (УСВН) было немедленно начато расследование. Любой персонал, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, включая уголовное преследование".