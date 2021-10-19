О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН обеспокоена пусками ракет КНДР

ООН обеспокоена пусками ракет КНДР ООН обеспокоена ракетными пусками КНДР и призывает руководство этой страны возобновить усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.
Другие страны
19 октября 2021 г. 21:42
ООН обеспокоена пусками ракет КНДР

ООН обеспокоена ракетными пусками КНДР и призывает руководство этой страны возобновить усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы обеспокоены последними сообщениями о пуске ракет со стороны КНДР, включая то, что баллистическая ракета была запущена с моря. Хочу обратить внимание на то, что генеральный секретарь ООН неоднократно заявлял. Мы неоднократно призывали руководство КНДР, полностью выполнять свои международные обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, - сказал он. - Мы также призываем руководство КНДР оперативно возобновить дипломатические усилия в направлении устойчивого мира, полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Şimali Koreyanın raket buraxmasından narahatdır

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
15 октября 2021 г. 08:38
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
13 октября 2021 г. 12:56
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi