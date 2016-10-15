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    ООН: На Гаити ожидается голод

    По оценкам ООН, недостаток урожая вследствие урагана приведет к голоданию более чем 100 тысяч детей

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Ураган "Мэтью" уничтожил до 80% урожая на Гаити.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил куратор программы развития ООН на Гаити Ивонн Хелль.

    "Это - катастрофа, и это фактически означает, что нас ожидает голод через полгода", - отметил он.

    Как сообщается, ураган уничтожил такие сельскохозяйственные культуры, как рис, рожь и бобы. Стихия также нанесла ущерб посевам какао и кофе и фруктовым деревьям, которые являются основными статьями экспорта страны.

    По оценкам ООН, недостаток урожая вследствие урагана приведет к голоданию более чем 100 тысяч детей.

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