ООН: На Гаити ожидается голод

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Ураган "Мэтью" уничтожил до 80% урожая на Гаити.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил куратор программы развития ООН на Гаити Ивонн Хелль.

"Это - катастрофа, и это фактически означает, что нас ожидает голод через полгода", - отметил он.

Как сообщается, ураган уничтожил такие сельскохозяйственные культуры, как рис, рожь и бобы. Стихия также нанесла ущерб посевам какао и кофе и фруктовым деревьям, которые являются основными статьями экспорта страны.

По оценкам ООН, недостаток урожая вследствие урагана приведет к голоданию более чем 100 тысяч детей.