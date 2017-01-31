ООН: Кипр пока не готов к новой международной конференции по воссоединению

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Для проведения новой международной конференции по кипрскому урегулированию нужно провести дополнительную подготовку.

Как сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс, об этом заявил спецсоветник генсека ООН по Кипру Эспен Барт Эйде заявил.

"Я думаю, что есть согласие, что мы соберемся, когда наступит подходящее время. Когда это произойдет – к этому должны прийти лидеры (Кипра – ред.) вместе с другими участниками конференции", — заявил он.

Кипр разделен по национальному признаку с 1974.