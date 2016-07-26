Олланд: Захватившие заложников в церкви на севере Франции заявили о связи с ИГ

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Кризис с заложниками на севере Франции является террористической атакой, нападавшие заявили о связи с группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Spuntik, об этом заявил президент страны Франсуа Олланд.

Утром двое неизвестных, вооруженные ножами, захватили пять человек в церкви Сент-Этьен-дю-Рувре в Нормандии: священника, двух служительниц церкви и двух прихожан. Вскоре полиция сообщила, что оба нападавших убиты. По данным СМИ, их застрелили при попытке покинуть здание. К этому моменту они успели убить священника и тяжело ранить еще одного заложника.