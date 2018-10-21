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    Около 700 тыс. человек вышли на демонстрацию против Brexit в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Порядка 670 тыс. человек вышли на улицы Лондона для протеста против Brexit в воскресенье, 21 октября. Это самые массовые выступления после митингов против войны в Ираке 2003 года: тогда число участников протестных акций составило почти 1 млн человек.

    Как передает Report со ссылкой на The Independent, Колонна митингующих растянулась от района Hyde Park-corner до площади Парламента почти на 1,6 км.

    «Прежде мы были в меньшинстве, сейчас нас большинство», — приводит издание слова члена консервативной партии парламента Анны Соубри. «Мы побеждаем в споре и, самое важное, мы побеждаем в споре с теми, кто голосовал за выход Великобритании из состава ЕС».

    Либеральный демократ Лейла Моран отметила масштабность мероприятия. По ее мнению, это говорит о «росте уверенности» в необходимости нового голосования.

    Мэр Лондона Садик Хан назвал сегодняшний митинг «историческим моментом в нашей демократии». Выступая перед протестующими, градоначальник заявил, что «нет ничего более демократического — ничего более британского — чем вера в право людей сделать финальный выбор нашего будущего».

    Ранее сообщалось о том, что Лидеры ЕС нацелены на то, чтобы до конца нынешней осени заключить с официальным Лондоном итоговое соглашение по условиям Brexit.

     

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