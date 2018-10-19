Мэй сообщила о желании Брюсселя заключить до конца осени сделку по Brexit

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Лидеры ЕС нацелены на то, чтобы до конца нынешней осени заключить с официальным Лондоном итоговое соглашение по условиям Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщает агентство Reuters, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй известила глав британских компаний во время состоявшейся в пятницу телеконференции, в которой приняли участие порядка 120 лидеров британского делового мира.

По утверждению источника агентства, обращение Мэй длилось около 10 минут, при этом "тональность ее послания была весьма оптимистической".

"Она сказала, что полагает, что европейские лидеры в значительной степени привержены тому, чтобы заключить соглашение этой осенью. Она сказала, что ее цель состоит в том, чтобы завершить это все в ноябре", - информировал источник.

Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

На данный момент главной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не решили. По словам Мэй, именно урегулирование этого вопроса может затянуться и привести к тому, что переходный период захватит также первые несколько месяцев 2021 года.