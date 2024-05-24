Армия Китая в ходе учений взяла остров Тайвань в кольцо

Вооруженные силы Китая в ходе учений в районе Тайваня фактически взяли остров в кольцо и отрабатывают различные сценарии для проверки реальных боевых возможностей.

Вооруженные силы Китая в ходе учений в районе Тайваня фактически взяли остров в кольцо и отрабатывают различные сценарии для проверки реальных боевых возможностей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует интерактивная карта учений, опубликованная Восточной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ее официальном аккаунте в мессенджере "Вичат".

"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая задействовала сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, а также ракетные войска и другие силы для проведения учений "Совместный меч - 2024А" к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также в районе островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", - говорится в заявлении командования.

В нем также указывается, что основная задача учений предусматривает взятие контроля над предполагаемым районом ведения боевых действий, отработку взаимодействия различных сил и проверку реальных боевых возможностей задействованных сил и средств.

"Маневры являются серьезным предупреждением и наказанием для сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня, а также тех сил, которые пытаются вмешаться извне", - отмечается в сообщении командования.