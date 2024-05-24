Япония ввела санкции за поставки оружия КНДР в РФ

Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении РФ, в очередной раз обвинив российскую сторону в поставках вооружений из КНДР.

Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении РФ, в очередной раз обвинив российскую сторону в поставках вооружений из КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении японского МИД.

Согласно обнародованному документу, в санкционные списки были добавлены одно физлицо и девять юрлиц из России, два юрлица с Кипра. В частности, под японские санкции, предполагающие заморозку активов в случае их обнаружения, попал генеральный директор государственной авиакомпании "224-й летный отряд" Владимир Михейчик.

Сама авиакомпания также была включена в санкционные списки наряду с военным полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ. Япония в рамках санкций против России также ввела ограничения против кипрских компаний IBEX Shipping и Azia Shipping.

В своем заявлении МИД Японии в очередной раз обвинил РФ в закупках вооружений у КНДР. Москва неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном.