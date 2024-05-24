Макрон намерен поддерживать кандидатуру экс-премьера Италии на пост главы ЕК

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен поддерживать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на должность председателя Еврокомиссии (ЕК) для замены нынешней главы организации Урсулы фон дер Ляйен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен поддерживать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на должность председателя Еврокомиссии (ЕК) для замены нынешней главы организации Урсулы фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание Politico.

По его информации, Макрон уже давно маневрирует в кулуарах, чтобы поставить экс-премьера во главе исполнительной ветви власти ЕС. В частности, Драги рассматривается как ключевой союзник французского правительства во внутреннем противостоянии в ЕС касательно "поиска триллионов евро государственных инвестиций" для того, чтобы блок был способен "догнать Китай и США" в экономике, утверждает газета.

Экс-премьер также может быть полезен Макрону для реализации инициативы по созданию единого рынка инвестиций внутри ЕС, которую ФРГ и другие члены сообщества до сих пор не поддерживали.

Издание отмечает, что Макрон может столкнуться с трудностями, если решит добиваться ухода с должности действующей главы ЕК, поскольку Драги "официально не связан ни с одной крупной партией". Французскому президенту, по всей вероятности, придется заключить большое политическое соглашение с Европейской народной партией, в которую входит фон дер Ляйен, и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, полагает Politico.

С 6 по 9 июня в странах Евросоюза будут проходить выборы в Европарламент. Через три недели после выборов в Брюсселе главы государств ЕС соберутся на плановый саммит, где путем закрытой дискуссии примут решение о продлении полномочий фон дер Ляйен еще на 5 лет - до 2029 года, или о назначении новой главы ЕК.